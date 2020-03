Compact Disk Dummies stellen lancering tweede album uit Pieterjan Neirynck

30 maart 2020

13u52 0 Waregem Door de coronacrisis stellen de Compact Disk Dummies de lancering van hun tweede album uit. ‘Neon Fever Dream’, het nieuwe werk van de Desselgemse broers Lennert en Janus Coorevits, verschijnt pas op vrijdag 15 mei.

Normaal gezien zou het nieuwe album op vrijdag 3 april verschijnen. “Het was geen makkelijke beslissing", klinkt het op hun Facebookpagina. “Maar een album uitbrengen als alles gesloten is en er zoveel onduidelijkheid heerst, dat is bijna onmogelijk. We hopen jullie de release te geven die jullie verdienen, op 15 mei.” Ook de geplande concerten in Lille (Frankrijk), Breda (Nederland), Boekarest (Roemenië), Sint-Niklaas, Luik, Leuven, Kortrijk en Gent worden uitgesteld naar een nader te bepalen datum.

