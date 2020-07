Compact Disk Dummies en Wannes Cappelle sluiten Tournee Congé af via livestream Pieterjan Neirynck

10 juli 2020

13u55 0 Waregem Tournee Congé, het zomerevenement dat in Tournee Congé, het zomerevenement dat in alle Waregemse deelgemeenten en wijken passeert , krijgt op zaterdag 22 augustus een feestelijke afsluiter met Compact Disk Dummies en Wannes Cappelle. De concerten zijn opvallend genoeg enkel via livestream te volgen.

Dit weekend houdt Tournee Congé voor de eerste keer halt,aan ontmoetingscentrum De Coorenaar in Desselgem. Intussen krijgt ook het programma voor de komende weken vorm. Het staat nu al vast dat de feestelijke afsluiter op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus er eentje om niet te vergeten wordt.

“Tijdens de laatste tweedaagse worden de speelstraten vervangen door twee speeleilanden in park Baron Casier, met een picknickmoment op zaterdag”, vertelt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). “Ook passeren we nog eens in de deelgemeenten en wijken met een fanfare en een kleine verrassing.”

Live-uitzending

Al is vooral het muzikaal programma veelbelovend te noemen. De concerten van drie lokale Waregemse groepen op vrijdagavond én de samenwerking tussen de Compact Disk Dummies en Het Zesde Metaal-frontman Wannes Cappelle op zaterdagavond vinden voor de gelegenheid plaats op de Ierse Berm van de Gaverbeekhippodroom.

“Dat gebeurt zonder publiek, maar we voorzien wel een live-uitzending op de website en op radio Waregem. Ook kan je het concert van zaterdagavond volgen op grote schermen in de vijf Waregemse kerken of op café. De Waregemse horeca wordt opgeroepen om de livestream massaal uit te zenden in hun zaak, zodat iedereen kan meegenieten van de concerten”, aldus de burgemeester.