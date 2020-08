Communicatiebureau plaatst laadpaal voor klanten en buurtbewoners in stadscentrum Pieterjan Neirynck

17 augustus 2020

14u11 0 Waregem Sinds vrijdag prijkt er een laadpaal voor elektrische wagens op de parking van communicatiebureau Siesqo in de Oscar Verschuerestraat. Zaakvoerder Francis Logghe installeerde de paal voor klanten, shoppers én buurtbewoners. “Ik geloof in elektrische wagens. Dit zal meer mensen helpen overtuigen om te kiezen voor duurzame alternatieven”, zegt hij.

De laadinfrastructuur staat op een boogscheut van de winkelstraten en de Waregemse Markt. “Wie met een elektrische wagen of een hybride rijdt, kan zijn auto op onze parking achterlaten en tegelijkertijd opladen. En wie in een appartement woont en geen plaats heeft voor een eigen laadpunt, kan alsnog over de streep getrokken worden om een elektrische wagen aan te kopen”, vertelt Siesqo-baas Francis Logghe vastberaden. “Laadpalen bij kantoren zijn een ideale aanvulling op het publieke laadnet. Als privéspeler helpen we graag bij het realiseren van duurzame mobiliteit.”

Gratis voor klanten

Francis rijdt zelf met een hybride wagen en hoopt dat de laadpaal vaak gebruikt wordt. Wie er gebruik van wil maken, moet wel beschikken over een laadpas. “Onze klanten kunnen gratis hun wagen opladen als ze langskomen voor de bespreking van hun bedrijfscommunicatie. Het is een extra service die onze klanten weten te appreciëren”, besluit de zaakvoerder, die toevoegt dat de precieze locatie van de laadpaal ook terug te vinden is via Google Maps. Meer informatie vind je daarnaast op deze website.