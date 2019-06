Colonne motorrijders neemt afscheid van Jean-Pierre (56): “Gestorven op de motor waar je zo fier op was” Hans Verbeke

08 juni 2019

17u21 0 Waregem Een paar honderd mensen hebben zaterdag afscheid genomen van Jean-Pierre Meyfroidt uit Desselgem. De 56-jarige motorrijder stierf een week geleden bij een ongeval op de Rijksweg in Lendelede. Een vijftigtal motorrijders reed in colonne achter de lijkwagen, van het uitvaartcentrum naar het crematorium Uitzicht in Kortrijk. Een laatste rit voor Jean-Pierre, als eerbetoon van zijn makkers.

Na een bezoekje aan zijn bejaarde moeder, Francine Vermeulen uit Hulste, vertrok vrijgezel Jean-Pierre Meyfroidt op zondagavond 2 juni nog voor een ritje met zijn Guzzi MGX-21, een cruisemotor die hij vorig jaar in november kocht. Nauwelijks vertrokken, tijdens een reglementair inhaalmanoeuvre op de Rijksweg in Lendelede, werd hij aangereden door een tegenligger. Lendeledenaar Thijs D. (50), onder invloed van alcohol, week van z’n rijvak af en dwarste de volle witte lijn tussen de rijvakken. De gevolgen waren dramatisch. Jean-Pierre Meyfroidt stierf ter plaatse.

Laatste rit

Een vijftigtal motorrijders verzamelde zaterdagmorgen vroeg aan het uitvaartcentrum Bloyart, langs de Roterijstraat in Kortrijk. “We willen Jean-Pierre begeleiden op zijn laatste rit, helaas die naar de eeuwigheid”, zeggen Christian Debrabandere en zijn vriendin Steffi, uit Zwevegem. Het koppel rijdt met een opvallende oranje trike, een driewielige motorfiets. “Het is verschrikkelijk dat zijn familie en wij zo’n sympathieke kerel moeten verliezen in dergelijke omstandigheden, bitter jong ook. Jean-Pierre was werkelijk door iedereen graag gezien. Dit mocht nooit gebeurd zijn.” Ook Pascal Boen, zaakvoerder van Stroker Motoren uit Kortrijk, was van de partij. “Op vrijdag stonden we nog samen te lachen in de winkel, twee dagen later is alles over voor Jean-Pierre”, vertelt de man. “Dit is niet te vatten. Jean-Pierre was zo fier, toen hij eind vorig jaar zijn gloednieuwe Guzzi bij ons kwam ophalen. Nooit zullen we hem vergeten. Elke keer ik op mijn motor stap, zal hij bij me zijn.”

Gehavende motorhelm

In het crematorium stond achter de urne met de stoffelijke resten van de verongelukte Desselgemnaar ook zijn motorhelm opgesteld. Die draagt duidelijk de sporen van het drama. Het afscheid was bijzonder pijnlijk. Moeder Francine Vermeulen was niet te troosten maar ook voor de rest van de familie viel het afscheid zwaar. Dat was zeker het geval voor Nancy Meyfroidt. Zij verloor haar nonkel Jean-Pierre op dezelfde Rijksweg waar ook haar partner Nico Verfaillie in april 2016 verongelukte. Beide ongevallen gebeurden op amper een kilometer afstand van elkaar. Cedric Naessens, het petekind dat hij verafgoodde, liet een kort afscheidswoordje voorlezen in het crematorium. “Je leeft verder met heel veel sporen in mijn hart. Je was niet alleen mijn peter maar ook m’n tweede vader, mijn steun en toeverlaat.” De voorganger tijdens de afscheidsplechtigheid had het over de passie van Jean-Pierre, het motorrijden. “Je deed niets liever en reed zelfs elke dag vanuit Desselgem naar je werk, in Buggenhout. Weer of geen weer.” Meyfroidt werkte in het textielbedrijf Wattex, dat destijds in Hulste gevestigd was maar nu dus in Buggenhout. Hij had het er zo naar zijn zin dat hij mee verhuisde.

Met de trike naar de strooiweide

De aanwezigen legden, bij wijze van laatste groet, een rozenblaadje bij de urne van de Desselgemnaar. Sommigen raakten even zijn helm aan, anderen maakten een overwinningsteken of een buiging. Achteraf reden Christian Debrabandere en zijn partner Steffi op hun trike met de urne naar de strooiweide, achter de begraafplaats aan het crematorium. Ze werden gevolgd door de familie. Op de strooiweide kreeg Jean-Pierre de vrijheid die hem zelf heilig was.