Colonne motards voor verongelukte Jean-Pierre LSI/JME

05 juni 2019

17u54

Bron: LSI/JME 11

De 56-jarige motorrijder uit Desselgem (Waregem) die zondagavond om het leven kwam bij een verkeersongeval op de Rijksweg (N36) in Lendelede zal zaterdag na de afscheidsplechtigheid in een trike (een driewielige motor) naar zijn laatste rustplaats gevoerd worden. Voor de plechtigheid in crematorium Uitzicht in Kortrijk zal een colonne motoren van funerarium Bloyart in de Roterijstraat in Kortrijk naar het crematorium rijden. Wie wil aansluiten, is welkom. De begrafenis van Jean-Pierre Meyfroidt is om 9.30 uur gepland, verzamelen voor de colonne gebeurt vanaf 8 uur.