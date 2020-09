Coach Kevin Van Meerhaeghe speelt met Waregem B tegen sterke eersteprovincialers: “Twee interessante wedstrijden voor jonge spelersgroep” Bjorn Vandenabeele

15 september 2020

12u04 0 Waregem Komend weekend speelt tweedelandelijker Basket Waregem B zowel een oefenpot tegen ZwevegemDeerlijk als een match in de Beker van Vlaanderen tegen KB Gistel Oostende B. Dat zijn twee eersteprovincialers boordevol ambitie, een ideale uitdaging voor het team van coach Kevin Van Meerhaeghe.

“De voorbereiding verloopt tot nader order naar wens”, klinkt het bij coach Kevin Van Meerhaeghe. “Tijdens deze periode met toch een hoog volume aan trainingsarbeid, blijven we - voorlopig - gelukkig gespaard van grote blessures, wat toch niet evident is na zo’n onvoorzien lang offseason, zelfs bij zo’n jonge groep.”

“Daardoor kunnen we maximaal de tijd benutten om de nieuwe spelers in de groep te integreren en onze basketbalfilosofie stap per stap over te brengen op het team. Dat primeert op dit moment volop op resultaten halen. Zo trainden we voorbije weekend nog op vrijdagavond en zaterdagvoormiddag om dan in de namiddag onze bekerwedstrijd tegen Kontich aan te vatten met als logisch gevolg misschien wat vermoeidheid naar het einde van de wedstrijd toe waardoor we in de vierde quarter volledig stil vielen. Maar ook tijdens het seizoen zal mijn team soms twee keer op eenzelfde dag moeten weten te presteren met ook nog een U21-wedstrijd, dus ook deze opeenvolging van belasting is een interessant leergegeven.”

Heel sterke competitie

“Tweede landelijke belooft dit seizoen een heel sterke reeks te worden met nieuwe ploegen en ook een hele resem duidelijk versterkte teams. Vorig seizoen waren we na de heenronde misschien wel de grote verrassing, maar als we realistisch zijn, zullen we op een heel hoog niveau moeten presteren om dat te herhalen met ongetwijfeld de jongste spelerskern uit de reeks. Het goede bevestigen van vorig seizoen en nieuwe talentvolle jongeren op dit niveau speelgelegenheid geven moet evenwel de ambitie zijn.”

“Ik vrees dat het uitgesloten is dat we een normaal seizoen zullen spelen”, aldus nog Van Meerhaeghe. “We moeten er het beste van trachten te maken, proberen iedereen gezond te houden en intussen genieten van onze mooie sport. Binnen de club zijn er net zoals bij andere clubs heel duidelijke richtlijnen en ook al is het niet altijd leuk, het is ons grootste plicht om die na te leven en onze sport zo gezond en het liefst zo lang mogelijk te beleven komend seizoen.”