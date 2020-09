Cinéstar blijft nog de hele maand gesloten: “Te weinig films om te vertonen” Pieterjan Neirynck

10 september 2020

12u50 0 Waregem Cinéstar op het Gemeenteplein in Waregem blijft nog zeker tot en met 30 september gesloten. Sinds de lockdown door de coronamaatregelen is de bioscoop nog niet opnieuw opengegaan.

Hoewel bioscopen op 1 juli opnieuw de deuren mochten openen, koos Veerle Coucke van Cinéstar ervoor om de zomerperiode te laten passeren. Ook deze maand kan je nog niet meteen genieten van filmplezier in Waregem, want pas ten vroegste op 1 oktober vindt de heropening plaats. Dat blijkt uit een briefje aan de ingang van de bioscoop en wordt bevestigd door Coucke. “Er is een laag aanbod aan films en er gelden nog steeds strenge coronamaatregelen”, geeft ze als redenen. Cinéstar beschikt over drie zalen met 246, 202 en 98 zitplaatsen. Door de afstandsregels is de capaciteit beperkter.