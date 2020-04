Christiaan (71) speelt elke avond voor hele straat ‘Il Silenzio’ op keyboard: “Even stilstaan bij alle overledenen” Pieterjan Neirynck

11 april 2020

21u13 1 Waregem Elke avond, bij het applaus voor de zorgverleners om 20.00 uur, haalt Waregemnaar Christiaan Degroote zijn keyboard boven. Onder aanmoediging van de volledige straat zorgt hij telkens voor een muzikaal moment. “Het is een perfect nummer om even stil te staan bij de situatie”, vertelt hij.

Al sinds vrijdag 27 maart zet Christiaan iedere avond zijn raam open om het liedje te spelen. Tijdens het applaus van alle buren van de Torenlaan en Constant Permekestraat geeft hij het beste van zichzelf. “Ik heb het één keer gedaan om het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken. Sindsdien zeiden de buren elke avond ‘Christiaan, tot morgenavond, hé’. En zo doe ik het elke dag. Hoe lang nog? Ik weet het niet, zolang als de situatie aanhoudt, denk ik”, vertelt de kranige zeventiger.

Geen vrolijke situatie

Christiaan speelt elke avond hetzelfde nummer. ‘Il Silenzio’, het kenmerkende deuntje van de Italiaanse muzikant Nini Rosso. “Het is een rustig liedje, iets om even bij stil te staan. Geen vrolijke melodie, want het is geen vrolijke situatie. Tijdens het nummer kan iedereen bezinnen over de vele mensen die gestorven zijn”, zegt Christiaan. Zelf is hij niet bang om ziek te worden. “Natuurlijk ben je nooit zeker, maar we houden ons aan de regels. We blijven op afstand, de kleinkinderen komen niet. Jammer, maar het moet.”

Samenhorigheid

En de buren, die staan elke avond massaal buiten. Erika Noreilde (76) was één van de eerste bewoners uit de Torenlaan die mee applaudisseerde. “Ik vind dat belangrijk om te doen. Voor de mensen in de vuurlinie, de mensen die het land doen draaien. Het is ook mooi om de samenhorigheid in de straat te zien. We hebben een goed gebuurte.” Ook Ingrid Putman (62) uit een nabijgelegen straat komt steevast meeklappen. “Het is jammer dat we dit moeten meemaken. Maar hier tonen we dat we er samen door moeten.”



