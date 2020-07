Chocolademaker Veliche Gourmet steunt G-voetbal Zulte Waregem met 5.000 euro Pieterjan Neirynck

17u56 0 Waregem Afgelopen weekend heeft chocoladeproducent Veliche Gourmet een cheque van 5.000 euro overhandigd aan de G-voetbalploeg van eersteklasser SV Zulte Waregem. Het gaat om de opbrengst van de chocoladeverkoop die in november 2019 georganiseerd werd.

Het is al de tweede keer dat de in 2011 opgerichte G-voetbalploeg een financieel duwtje in de rug krijgt van Veliche Gourmet uit Moeskroen. Waar de eerste chocoladeverkoop 1.500 euro in het laatje bracht, haalden de spelers tijdens de G-dag van november vorig jaar het drievoud op. “Voor de wedstrijd tegen Eupen konden alle supporters van SV Zulte Waregem chocolade aankopen. Naast de supporters, bedrijfsleiders, familie en vrienden kochten ook heel wat spelers uit het eerste elftal een zakje”, vertelt Essevee-woordvoerder Sciandri Jacques. “Net voor de wedstrijd mochten de G-spelers trouwens het veld oplopen met de eerste ploeg.”

Coronavrijwilliger

Zulte Waregem gaat de G-werking nu terug opstarten. De sponsoring van Veliche Gourmet zal gebruikt worden om extra beschermingsmateriaal en andere maatregelen te financieren, want heel wat spelers behoren tot de risicogroep voor Covid-19. “Zo zullen we een extra begeleider inschakelen, de coronavrijwilliger”, legt coördinator An Blauwblomme uit. “Kaartjes met gevoelens moeten de traditionele handdruk, waaruit de trainers veel informatie afleiden, vervangen. En alle spelers krijgen een turnzakje om hun persoonlijk materiaal, zoals een drinkfles of een trui, in op te bergen, zodat we besmetting via materiaal vermijden.”