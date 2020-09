Chiro Waregem Centrum schrijft leden coronaveilig in Pieterjan Neirynck

13 september 2020

12u58 4 Waregem In coronatijden je (nieuwe) leden ontmoeten, hoe pak je dat aan? Simpel, dacht Chiro Waregem Centrum: zet de tafels op veilige afstand in openlucht en laat iedereen gespreid langskomen.

Het coronaveilige inschrijvingsmoment vond zondag plaats op de terreinen van de Waregemse Chiro aan het Jeugdcentrum. “We werken met twee tijdssloten”, vertellen leiders Fien Vandorpe en Artuur Coorevits. “Tussen 9 en 12 uur komen de jongste afdelingen langs. In de namiddag, tussen 14 en 17 uur is het dan de beurt aan onze oudste afdelingen. We hebben iedereen gevraagd om een mondmasker te dragen.”

Gesplitst

Vanaf volgende week zondag hernemen de activiteiten dan officieel. “Om telkens de bubbels van vijftig te kunnen respecteren, zien we ons nogmaals genoodzaakt om onze leden in twee groepen op te splitsen. We entertainen de jongsten tussen 13.30 uur en 16 uur. Van 16.30 uur tot 19 uur mogen de oudste afdelingen genieten van een Chironamiddag”, klinkt het.