Chiro Nieuwenhove wanhopig op zoek naar nieuwe leiding: “Het tekort kan jaren aanslepen” Pieterjan Neirynck

30 juni 2020

18u13 0 Waregem Chiro Vita & Freedom uit Nieuwenhove zit met de handen in het haar. Omdat de helft van de huidige leidingsploeg na de zomer vertrekt, dreigt er een tekort aan nieuwe leiders. “We hebben enkele oplossingen in gedachten, maar het probleem zal nog enkele jaren aanslepen”, klinkt het.

Momenteel telt de jeugdbeweging in het ‘dorp der mirakelen’ nog 22 leiders en leidsters. Na het zomerkamp dat er in augustus aankomt, zegt de helft van hen Chiro Vita & Freedom definitief vaarwel. Tenzij er op miraculeuze wijze een nieuwe schare leiders en leidsters opdaagt, wordt de bezetting volgend werkingsjaar wel heel krap. “Voor een deftige leidingsploeg in onze Chiro heb je eigenlijk minstens 22 mensen nodig. Wij dreigen volgend jaar met negen of tien mensen over te blijven, wat simpelweg te weinig is”, vertelt groepsleider Eli Merlier (21) uit Deerlijk. Zelf is hij nu aan zijn vierde jaar als leider toe.

Poule met oud-leiders

Ook voor de volgende jaren ziet het er allesbehalve goed uit. De komende jaren is er amper instroom uit de oudste afdelingen, terwijl de allerjongsten talrijk aanwezig zijn. “Het lijkt erop dat we pas over vier jaar weer genoeg leiders en leidsters zullen hebben. Dan is de groep leden die nu nog in het derde middelbaar zit oud genoeg om over te nemen”, gaat Merlier verder. In afwachting daarvan moeten Vita & Freedom beredderen. “Een optie is om een vaste leider per afdeling aan te vullen met een poule van oud-leiders, die elkaar afwisselen. We denken er ook over na om de activiteiten voor de jongsten op vrijdagnamiddag te organiseren.”

Met dat laatste voorstel zou de jeugdbeweging zowel bestaande leiders overtuigen om er nog een jaartje bij te doen als gloednieuwe mensen aantrekken. “We horen vaak dat de Chiro te veel tijd in beslag neemt. Eigenlijk ben je er bijna het hele weekend mee bezig. Op vrijdag houden we vergadering en drinken we achteraf nog een pintje, op zaterdag zijn er soms eens extra bezigheden en zondagnamiddag staat uiteraard helemaal in het teken van de leden. Maar tegelijkertijd krijg je er wel een hele groep vrienden bij”, stelt de groepsleider, die samen met de Waregemse Jeugdraad een oproep lanceerde op sociale media. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via Facebook.

Steun vanuit de stad

Intussen roert het stadsbestuur zich. De kwestie stond maandagavond op de agenda van de Waregemse Jeugdraad. “We gaan in gesprek met de huidige leidingsploeg om mee wervingsacties te ondersteunen”, zegt schepen van Jeugd Jo Neirynck (CD&V). “Ik heb al overleg gepleegd met Jo Bultheel. Hij is schooldirecteur, voorzitter van het ontmoetingscentrum én zelf ook Chirovader. We willen diepgaand bekijken wie welke rol kan spelen in een toekomstige werking van Chiro Vita & Freedom. Want Nieuwenhove zonder Chiro is voor ons geen optie”, klinkt het vastbesloten.