Chiro Horizon Desselgem organiseert Ommegangsfeesten ‘light’ Pieterjan Neirynck

29 juni 2020

06u44 0 Waregem Eerst niet, dan misschien, nu toch. De voorbije weken hebben de leiders van Chiro Horizon Desselgem zich het hoofd gebroken over de organisatie van hun jaarlijkse Ommegangsfeesten. Dit jaar zullen die in een afgeslankte vorm verlopen.

In normale tijden organiseert de Chiro tijdens het eerste weekend van juli zijn Ommegangsfeesten in een tent langs de Nieuwstraat. Vrijdagavond staat in het teken van de jaarlijkse fuif, op zaterdag gaat het ouderfeestje door, op zondag volgt dan de ‘Reuzebarbecue’ met ruim 500 aanwezigen en de afsluiter is er op maandag met de seniorenhappening. “Behalve de barbecue, die we in afhaalformule organiseren, valt dat allemaal weg. Dit jaar laten we ook de grote tent achterwege”, vertelt leider Linas Cottry. “We willen de volledige open ruimte omtoveren tot een zonnig terras, waarbij alle tafeltjes op veilige afstand staan.”

Fietsen en wandelen

Naast een drankje zullen de leiders en leidsters van Chiro Horizon Desselgem een assortiment hapjes - zoals braadworsten, croques en zoetigheden - én enkele coronaveilige activiteiten aanbieden. “Op zaterdag- en zondagnamiddag kan je deelnemen aan een wandeling of een fietstocht. Van de fietstocht hebben we een korte en een lange variant, van respectievelijk 15 en 45 kilometer. De afstand van de wandeltocht staat nog niet vast”, klinkt het. De opbrengsten van het feestweekend gaan zoals altijd naar de algemene werking en het jaarlijkse kamp. Eind juli trekt Chiro Horizon Desselgem op bivak naar het Limburgse Bocholt.