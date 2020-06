Chiro Desselgem vervangt jaarlijkse ‘Reuzebarbecue’ door afhaalformule Pieterjan Neirynck

09 juni 2020

06u39 0 Waregem Door het verbod op grote evenementen moet Chiro Horizon Desselgem zijn jaarlijkse Ommegangsfeesten begin juli annuleren. Voor de ‘Reuzebarbecue’ op zondagmiddag voorziet de leiding wel een oplossing in de vorm van takeaway.

In normale tijden organiseert de Desselgemse Chiro begin juli zijn Ommegangsfeesten in een tent langs de Nieuwstraat. Vrijdagavond staat in het teken van de jaarlijkse fuif, op zaterdag gaat het oudersfeestje door, op zondag volgt dan de ‘Reuzebarbecue’ met ruim 500 aanwezigen en de afsluiter is er uiteindelijk op dinsdag met de seniorenhappening. Maar door de coronamaatregelen zet Chiro Horizon Desselgem zich genoodzaakt om alles te annuleren.

Colli voor twee

De leiding voorziet wel een alternatief voor de ‘Reuzebarbecue’. Die krijgt op zondag 5 juli een takeaway-versie. Vanaf komende zondag kan iedereen een barbecue-pakketje bestellen dat aan huis geleverd wordt. Voor 35 euro kan je een colli voor twee personen kopen, met daarin vlees, groentjes, aardappelen en pasta. Voor kinderen is er ook een kleiner pakket van 8 euro. Inschrijven kan via www.chirodesselgem.be.