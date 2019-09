Chef-kok David Bertolozzi over sluiting sterrenzaak Berto in Waregem: “We vinden geen geschikt personeel meer” Peter Lanssens

14 september 2019

12u19 17 Waregem David Bertolozzi (41) en zijn echtgenote An Kint (44) hebben hun sterrenrestaurant Berto in Waregem met onmiddellijke ingang gesloten. “De reden is simpel: we vinden geen geschikt personeel meer”, zegt de chef-kok. “Ik scheer ze zeker niet allemaal over dezelfde kam, de jonge krachten. Maar er zijn er wel veel die niet meer hard willen werken”, vindt de chef-kok. Het koppel gaat nu vol voor hun andere succesvolle zaak: Bistro Berto in het Regenboogstadion.

Het doek valt na dertien jaar over Berto in de Holstraat. De sterrenzaak draaide al een tijdje op een lager pitje. Sinds het koppel goed een jaar geleden ook Bistro Berto opende, in het stadion van SV Zulte Waregem. “Beide zaken waren perfect te combineren. Maar na een jaar komen we tot het besluit dat we wel moeten stoppen, met Berto. Want we vinden geen geschikt personeel meer, bekwaam om in een sterrenzaak mee te draaien. Er is nog jeugd die zich inzet, begrijp me niet verkeerd. Maar de meeste jongeren willen enkel werken wanneer het hen goed uitkomt en vinden zes tot acht uurtjes per dag al meer dan genoeg. Aan wat het ligt, weet ik niet, maar zo werkt het in de horeca natuurlijk niet. Ik ben teleurgesteld, ja. Maar als het niet meer lukt, dan lukt het niet meer.”

Alles gaat sneller

Berto is nu al definitief gesloten. “Een afscheidsweek of zo lukt helaas niet. Nogmaals, ik heb er echt de mensen niet voor”, zegt David Bertolozzi. Berto had sinds 2013 een Michelinster. “Het was een heel mooi moment, toen we voor het eerst onze ster kregen. Die voldoening was fijn. Chef-kok Peter Goossens raadde me destijds aan om voor die ster te gaan. Of Berto leefbaar bleef? De mensen blijven om te vieren gastronomisch eten, zoals voor een verjaardag. Maar de tijd was voorbij dat (zaken)mensen dagelijks kwamen lunchen, om afspraken te maken en contracten te tekenen aan tafel. Ze hebben daar geen tijd meer voor. Het moet sneller gaan nu. Vandaar ook dat onze klanten nu wel twee tot drie keer per week naar onze andere kwaliteitsvolle zaak Bistro Berto komen. Waar de sfeer wat losser is, alles wat sneller gaat en de prijs toegankelijker is. Ik heb er drie keer meer volk dan in Berto. Het is verder zo dat er in Waregem en omgeving nu ook geen 100.000 mensen wonen hé. Andere bekende sterrenzaken zoals Marcus in Deerlijk, Castor in Beveren-Leie en Hof van Cleve in Kruishoutem zijn toch vlakbij.”

Panamarenko en Marc Coucke

David Bertolozzi en An Kint koesteren de mooie herinneringen, zoals huwelijken en geboortefeesten. “Ik kan er niet zomaar eentje opnoemen, want er waren heel veel mooie momenten in Berto”, zegt David Bertolozzi. “We kregen ook bekende mensen over de vloer in Berto, ja. Veel figuren uit het wielrennen, zoals Roger De Vlaeminck, Walter Godefroid en Patrick Lefevere. Artistieke mensen ook, zoals Felice zaliger en Panamarenko, topondernemers zoals Willy Naessens en Marc Coucke en collega-chefs zoals Piet Huysentruyt en Peter Goossens. Onze meest klassieke gerechten, die we niet van de kaart kregen omdat er veel vraag naar bleef, waren zeetong en kalfszwezerik. Ik was in Berto onder meer bekend voor mijn geslaagde combinaties van smaken. We wonen nog boven onze gesloten sterrenzaak in de Holstraat. Maar we zijn aan het bouwen en verhuizen in maart of april naar Nieuwenhove bij Waregem. We weten momenteel nog niet wat we met ons pand in de Holstraat gaan doen.”

Wegenwerken voor de deur

Het koppel, David Bertolozzi is al jaren een fervente fan van eersteklasser SV Zulte Waregem, gaat nu vol voor de uitbating van Bistro Berto. Die bistro is dus sinds goed een jaar open, in het Regenboogstadion. “We kunnen zeker niet klagen, het is vaak druk in Bistro Berto”, vertelt de chef-kok. “Al is de passage momenteel wel wat minder door de wegenwerken voor onze deur (de heraanleg van de Zuiderlaan, red.). Maar eens dat allemaal binnen enkele jaren achter de rug is – de bouw van een nieuw hotel, woontorens en kantoorgebouw naast het Regenboogstadion inbegrepen – heb je hier absoluut een topligging. We kunnen hier echt niet beter zitten.”