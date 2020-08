Centrum in de ban van mysterieus gezoem: “Windstoten activeerden veiligheidsmechanisme” Pieterjan Neirynck

18 augustus 2020

19u53 0 Waregem Wie maandag in het centrum van Waregem was, heeft het misschien gehoord: een mysterieus gezoem, afkomstig uit de buurt van het Regenboogstadion. Een torenkraan op de werf van Waterfront bleek de boosdoener.

Op sociale media lieten verschillende mensen weten dat ze een onbekend gezoem hoorden aan de werf van Waterfront. Ook lokale radiozender Waregem1 schoot in actie en kon het geluid vastleggen. Het stond vrijwel vast dat de werf langs de Zuiderlaan de bron van het gezoem was, maar wat er precies aan de hand was, wist niemand.

Veiligheidsmechanisme

De aannemer bevestigt nu aan deze krant dat een torenkraan de boosdoener was. “Door een windstoot op zondag of maandag is een veiligheidsmechanisme van de kraan in gang geschoten. Omdat onze personeelsleden maandag genoten van een recupdag door 15 augustus, was er niemand aanwezig om het overijverig veiligheidsmechanisme uit te schakelen”, klinkt het.

Twee woontorens

Sinds het najaar van 2019 zijn dagelijks een zestigtal mensen aan de slag op de werfruimte van ontwikkelaars ION, Steenoven en Alheembouw. Uiterlijk tegen de zomer van 2022 verrijzen er aan de Zuiderlaan twee woontorens van maar liefst 45 meter met de namen Ascot en Windsor - een knipoog naar de Britse paardenraces en dus onvermijdelijk Waregem Koerse.



