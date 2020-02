Celstraf met uitstel voor partnergeweld Alexander Haezebrouck

26 februari 2020

Een 36-jarige man uit Waregem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van één maand met uitstel voor partnergeweld. Op 1 oktober 2019 deed de Belgische echtgenote van Said C. (36), die zich tot de islam bekeerde, aangifte van partnergeweld. Het was de dag voordien tot een hoog oplopende ruzie gekomen waarbij een mes was getrokken en met een krukje en een blikje fruitsap was gegooid. Volgens de openbare aanklager was het al niet meer de eerste keer dat het in het gezin met drie kinderen tot moeilijkheden kwam. Ondertussen zijn ze wel opnieuw samen.