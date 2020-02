Cel met uitstel voor man die inbrak ‘om schulden af te betalen’ Alexander Haezebrouck

21 februari 2020

14u00 0 Waregem Een inbreker die in september vorig jaar toesloeg in een woning in Waregem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden met uitstel. De man ging naar eigen zeggen mee met een kompaan omdat hij nog schulden had bij hem.

De daders gingen aan de haal met juwelen, waaronder de verlovingsring van het koppel. Ook het spaarvarken van een kind werd meegenomen. Na de inbraak kon M. in de buurt van de woning opgepakt worden. Hij gaf toe dat hij de inbraak had gepleegd. “Maar het was niet mijn idee maar dat van een vriend. Hij had aangedrongen dat ik meeging, zo kon ik mijn bij hem schulden aflossen. Ik kon niet anders”, zei M. tegen de rechter tijdens het proces. De beklaagde was echter niet aan zijn proefstuk toe en liep eerder meerdere veroordelingen op. Zijn kompaan kon niet geïdentificeerd worden, daardoor zat M. alleen op de beklaagdenbank. Aan de slachtoffers moet hij een schadevergoeding van 1.880 euro betalen.