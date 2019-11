Cannabisplantage met 1.000 plantjes opgerold, vier Bulgaren in cel LSI

19 november 2019

12u34

Bron: LSI 1 Waregem In Waregem is maandag een cannabisplantage met zo’n duizend plantjes opgerold. Vier Bulgaren in een auto met Nederlandse nummerplaten zijn opgepakt.

Het was bij een routinecontrole van de politiezone Mira dat de wagen maandagvoormiddag staande gehouden werd. Aan boord bleken vier Bulgaren te zitten en was 2 kilogram vers geoogste marihuana en 3.000 euro cash aanwezig. Meteen was duidelijk dat het om vers geplukte oogst ging. Een onderzoek van de lokale recherche van de politiezone Mira en de federale gerechtelijke politie leidde tot de ontdekking van een professioneel gerunde cannabisplantage in de Roterijstraat. In de plantage was de nodige professionele apparatuur voor het runnen van de plantage aanwezig. In totaal zijn zo’n 1.000 planten in beslag genomen. De woning werd verzegeld. De Bulgaren zijn opgepakt en worden met het oog op hun aanhouding voorgeleid bij de onderzoeksrechter.