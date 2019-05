Campus College neemt afscheid van directeur Noreillie Peter Lanssens

21 mei 2019

07u52 0 Waregem Jean-Marie Noreillie is sinds dit schooljaar voltijds coördinerend directeur van de scholengroep Sint-Paulus. Hij kan die functie niet meer combineren met zijn taak als algemeen directeur van Campus College (het vroegere Heilig-Hartcollege, red.) in de Stationsstraat in Waregem.

Philip Demuynck nam in de loop van dit schooljaar zijn taken over in Campus College. De tijd is nu gekomen om in Campus College afscheid te nemen van Jean-Marie Noreillie. Hij liet de school in bijna 20 jaar tijd fors groeien en liet ze ombouwen tot een moderne leef- en leeromgeving voor 1.800 leerlingen en 200 personeelsleden. De leerlingen wuifden directeur Noreillie maandag al uit. Door te zingen en te dansen voor hem. Komende zaterdag volgt een officieel afscheid, met toespraken en een feestelijke receptie in de vernieuwde sportzaal van de school.