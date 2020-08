By Getty verhuist naar Beveren-Leie en gaat voor totale ommezwaai: “Nieuwe winkel moet intiemer en persoonlijker worden” Pieterjan Neirynck

08u44 8 Waregem Na zes jaar trekt damesboetiek By Getty weg uit de Holstraat in Waregem. Zaakvoerster Getty Beel wijkt uit naar de Deken de Bostraat in deelgemeente Beveren-Leie, waar ze een totaal nieuw winkelconcept zal opstarten. “Ik wil opnieuw voor de persoonlijke en intieme aanpak gaan.”

De kledingzaak van Getty Beel (42) zag in 2013 het levenslicht en na een eerdere verhuis van de Stormestraat naar de Holstraat, staat er opnieuw een ingrijpende wijziging op de planning. “Door de lockdown en de coronacrisis heb ik veel tijd gehad om na te denken. Ik heb het gevoel dat de maatschappij veranderd is en daarom wil ik mijn winkelconcept ook wijzigen”, vertelt ze. “Naast mijn succesvolle webshop komt er dus een nieuwe winkel, waar ik ga werken rond het ‘nieuwe normaal’. Terug kleinschaliger werken, met een persoonlijke en intieme aanpak.”

Voeding

In het ‘nieuwe’ By Getty zal niet enkel mode centraal staan. “Naast mensen mooi maken aan de buitenkant, wil ik mijn klanten helpen aan de binnenkant. Ik denk erover na om ook lekkere voedingsproducten en dranken aan te bieden”, stipt Getty aan. “Het zal echt een totaalconcept worden, op een unieke locatie.” Binnenkijken in de het nieuwe pand kan nu nog niet, want pas in het najaar zal de winkel er openen. Met slechts één verkoopster zal Getty bijna alles alleen beredderen. Eind september sluit By Getty zoals we het kennen definitief de deuren in de Holstraat.