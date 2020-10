By Getty neemt intrek in nieuw onderkomen: “Persoonlijke aanpak staat hier centraal” Pieterjan Neirynck

12u27 0 Waregem Sinds donderdag is damesboetiek By Getty niet langer te vinden in de Holstraat in Waregem. Zaakvoerster Getty Beel ruilde haar vaste stek na zes jaar in voor een woning in de Deken de Bostraat in deelgemeente Beveren-Leie. “Mijn winkel zal minder vaak open zijn, maar wie langskomt, krijgt een superpersoonlijke aanpak”, vertelt ze.

Grote verrassing eind augustus, toen Getty Beel (42) wereldkundig maakte dat ze haar drukbeklante winkel in de Holstraat zou stopzetten. Amper een maand later heeft ze de daad bij het woord gevoegd en sinds donderdag verkoopt haar kledij vanuit een woning in de Deken De Bostraat in Beveren-Leie. Niet meteen een winkelstraat, maar dat is helemaal de bedoeling. “Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk”, vertelt Getty opgelucht. “Ik heb geen schrik dat de klanten niet zullen volgen. Angst is een slechte raadgever en ik heb absoluut het gevoel dat mensen een persoonlijke aanpak zullen appreciëren. Wie hier binnenkomt, zal mijn volledige aandacht krijgen.”

De nieuwe winkel zal enkel nog op donderdag, vrijdag en zaterdag open zijn. Dat komt omdat Getty de overige tijd nodig heeft om zich bezig te houden met de webshop. “De fysieke winkel en de online winkel vullen elkaar perfect aan. Alle kledingstukken staan online, maar wie daar nood aan heeft, kan ze hier komen passen. Toegegeven, in het verleden was ik niet altijd voorstander van een webshop, maar nu zie ik de voordelen. Deze manier van aanpakken zal mij veel meer voldoening geven”, besluit ze.