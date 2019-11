Burgemeester Vanryckeghem slaat alarm: “E17-afrit naar Waregem levensgevaarlijk” Peter Lanssens

18 november 2019

08u23 0 Waregem Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) slaat alarm. De E17-afrit in Waregem is door het toenemende verkeer niet lang genoeg meer. Waardoor het verkeer tijdens de spitsuren zelfs tot op de eerste rijstrook van de autosnelweg aanschuift. “De problematiek sleept al jaren aan. Het is er steeds vaker levensgevaarlijk”, zegt de Vlaams parlementair. Mogelijke oplossingen op korte termijn zijn de afslagstrook verlengen. Dat gebeurde enkele jaren geleden trouwens al eens. Of de verkeerslichten op het op- en afrittencomplex van de E17 met de Expresweg (N382) herafstellen.

De cijfers op de afslagstrook van de E17 in Waregem, op de as van de autostrade tussen Kortrijk en Gent, spreken voor zich. Er nemen ruim 11.000 voertuigen per dag die afslag. Met als pieken de spitsuren: gemiddeld 1.044 voertuigen omstreeks 7 uur en gemiddeld 961 voertuigen omstreeks 17 uur. Naast te bekijken mogelijke oplossingen op korte termijn is vooral de heraanleg van de op- en afritten E17-N382 een absolute noodzaak. Er komt daar een Diverging Diamond Interchange (DDI). Op De Vlecht rijdt het verkeer altijd aan de linkerkant. Waardoor je minder verkeerslichten nodig hebt. Simulaties gaan zo van 30 procent minder files uit.

Fiets- en voetgangersbrug

Er komt vóór de aanleg van het nieuwe op- en afrittencomplex De Vlecht eerst een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers over de E17. Want fietsen en wandelen wordt verboden op het nieuwe complex. Voetgangers en fietsers moeten dan via de Flanders Fieldweg, Kalkhoevestraat, fietsbrug, Keizerstraat en Wortegemseweg.

Studie in 2020

Kurt Vanryckeghem vroeg naar een stand van zaken bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). Want de werken gebeuren niet in opdracht van de stad, maar in opdracht van het agentschap wegen en verkeer (AWV). Minister Peeters deelt mee dat de projectnota voor de herinrichting van de Expresweg (N382) tussen de Vrede- en Industrielaan eind juni 2019 goedgekeurd werd. In 2020 volgt een studie over de nieuwe fietsverbinding, bouw van een nieuwe fietsbrug over de E17 inbegrepen. Pas als er daar een concrete oplossing voor gevonden is, kunnen de werken starten. Dat wordt dus in het beste geval de aanleg van de nieuwe fietsverbinding wellicht in 2021, gevolgd door het nieuwe op- en afrittencomplex De Vlecht in 2022.