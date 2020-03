Burgemeester richt zich tot de Waregemnaars: “Samen zijn we sterker dan ooit” Pieterjan Neirynck

26 maart 2020

17u37 0 Waregem Met een videoboodschap wil burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) de Waregemnaars een hart onder de riem steken. “Enkele maanden geleden werd Waregem uitgeroepen tot de plezantste gemeente van Vlaanderen. De voorbije weken toonden jullie dat we ook één van de warmste gemeenten zijn”, klinkt het.

De burgemeester nam de boodschap op in zijn bureau in het stadhuis en had voor verschillende mensen lof. “Bedankt aan het personeel in de zorgsector, om de strijd met het coronavirus aan te gaan. Aan de veiligheidsdiensten om ons te beschermen. Aan het stadspersoneel voor de flexibiliteit en werklust”, zei hij. Ook de leerkrachten en iedereen die nog werkt, kregen woorden van dank, net als de Waregemnaars in het algemeen. “Voor jullie solidariteit, creativiteit, verantwoordelijkheid en kracht. Dat maakt me als burgemeester bijzonder trots en ik ben er ongelofelijk dankbaar voor.”

“De Vlaamse en federale overheid doen er alles aan om zoveel mogelijk steunmaatregelen te voorzien voor werknemers en ondernemers”, ging hij verder. “Ik blijf alles nauwgezet volgen als Vlaams Parlementslid.” Ten slotte had de burgemeester nog drie concrete oproepen. “Blijf bewegen in jouw buurt, maar hou de richtlijnen goed in de gaten. Blijf kopen bij de lokale ondernemers. En blijf vooral met een warm hart zorgen voor elkaar. Vergeet niet, samen zijn we sterker dan ooit”, besloot Vanryckeghem.