Burgemeester Kurt Vanryckeghem haalt het! Peter Lanssens

27 mei 2019

08u16 32

‘Van de hemel naar de hel in 7 minuten’, schreven we in 2014. Toen burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V), toen vanop plaats 8 op de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams parlement, na de bekendmaking van de allerlaatste resultaten toch niet verkozen bleek te zijn. Zijn entourage en hijzelf waren in 2014 rond 1 uur ’s nachts al aan het feesten in thuisbasis De Treffer, toen de sfeer alsnog helemaal omsloeg. Er is deze keer wél reden tot vreugde. Want Kurt Vanryckeghem is deze keer wél verkozen als Vlaams parlementair. Hij stond nu op een betere vijfde plaats en kreeg 15.135 stemmen achter zijn naam. Toch is er van euforie geen sprake. Zo kreeg Vanryckeghem in 2014 vanop plaats acht nog 18.615 stemmen. “Vreemde verkiezingen, dubbel gevoel, de signalen van de kiezers zijn niet te negeren”, zegt Kurt Vanryckeghem op Facebook. “Maar ik ben wel blij met mijn persoonlijk resultaat. Dank voor alle steun gisteren en de laatste weken. Gemotiveerd en met een opdracht naar Brussel.”