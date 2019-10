Buren bezoeken nieuwe schoolgebouwen Christophe Maertens

13 oktober 2019

10u17 0 Waregem De directie van Campus College Waregem nodige zaterdag de buren voor een bezoek aan de nieuwbouw Diderot. “We waren hen dat verschuldigd, ze hebben maanden lang last gehad van geluids- en stofhinder.”

“Nieuwe klassen en ruimtes bouwen en een extra sportveld aanleggen, het is niet alleen ingrijpend voor de school, maar ook voor de buren”, zegt directeur Philip Demuynck. “Die mensen hebben maandenlang rekening moeten houden met geluidhinder en extra werfverkeer. Om heb te bedanken voor het geduld, hebben we ze uitgenodigd voor een rondleiding in de nieuwe klassen, de polyvalente en technische ruimtes.”

De school bouwde in totaal 13 nieuwe klassen, waarvan wetenschapsklassen. “Het zijn niet echt labo’s, maar klassen waar de instaplessen wetenschappen kunnen worden gegeven. Daarnaast zijn er polyvalente ruimtes, zoals de danszaal ‘rosas’, die werd aangebouwd tegen de sporthal. Daar worden bewegingslessen gegeven.” In de classroom of the future kan bijvoorbeeld worden geskypet met andere scholen in het buitenland. De nieuwe lokalen zijn goed voor een investering van 6 miljoen euro.