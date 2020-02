Bulgaars koppel moet inburgeringscursus volgen na koperdiefstal bij Casier Recycling LSI

12 februari 2020

15u14

Bron: LSI 0 Waregem Een Bulgaars koppel uit Waregem moet van de rechter in Kortrijk een inburgeringscursus volgen en werken. Doen ze dat ,dan blijven hun celstraffen van 7 tot 12 maanden voor een diefstal van 3 ton koper bij recyclagebedrijf Casier in Deerlijk voorwaardelijk. Hun Opel Zafira spelen ze wel kwijt want de rechter verklaarde die verbeurd. Ze kregen ook nog een boete van 1.200 euro.

Bij het recyclagebedrijf bleek de nacht van 11 mei 2019 een omheining doorgeknipt. Omdat het bedrijf wel vaker het doelwit is van metaaldieven, voert de politie er regelmatig patrouilles uit. Plots trok een geparkeerd voertuig aan de poort de aandacht. Lyubomir D. (32) uit Waregem zat aan boord, wat verderop stonden 11 zakken koper verstopt in het struikgewas, klaar om mee te nemen. De man belde zijn echtgenote Pamela B. (24) en zonder dat hij zijn exacte locatie had doorgegeven daagde ze wat later op. Ze gaf een (valse) slaperige indruk. In haar handtas vonden de speurders nog rekeningen van twee eerdere verkopen van koper, voor een totaal bedrag van 9.200 euro. Beiden ontkenden steeds dat ze iets met koperdiefstallen te maken hebben. “Mijn wagen stond daar in panne”, vertelde D. aan de rechter. “Het verkochte koper kwam van het opruimen van garages”, vulde B. aan. Ze verklaarden zich na het uitspreken van de straf toch akkoord. Tijdens een rondgang met een speurhond op het terrein later die nacht vluchtten nog twee andere verdachten weg.