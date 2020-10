Brusselse coronapatiënt in O.L.V. van Lourdesziekenhuis: “Zeer uitzonderlijk” Pieterjan Neirynck

12 oktober 2020

20u27 0 Waregem Afgelopen nacht heeft de Brusselse kliniek Sint-Jan in allerijl een coronapatiënt overgebracht naar het O.L.V. van Lourdesziekenhuis. “Een uitzonderlijke situatie”, zegt algemeen directeur Noël Cierkens, die benadrukt dat het Waregemse ziekenhuis normaal geen patiënten uit andere ziekenhuizen opvangt.

Het Brusselse ziekenhuis kampte afgelopen nacht met een plotse noodsituatie en zag zich genoodzaakt om contact op te nemen met een West-Vlaams hospitaal. “Ze hebben mij uit mijn bed gebeld om deze zeer uitzonderlijke verhuis te regelen”, legt algemeen directeur Noël Cierkens uit. “Normaal staat de gezondheidsinspectie in voor de spreiding van coronapatiënten, maar door de urgente situatie kon dat niet.”

De directie hamert erop dat het niet de bedoeling is dat het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesziekenhuis zeer regelmatig patiënten van andere ziekenhuizen zal opvangen. “We werken uiteraard conform de gemeenschappelijke coronarichtlijnen, maar het is niet zo dat we spontaan de deur openzetten om extra patiënten te ontvangen. Er komen zo al genoeg patiënten aankloppen in ons ziekenhuis”, besluit Cierkens.

In het Waregemse ziekenhuis is de toestand nog altijd onder controle. Voor het weekend bevond het Onze-Lieve Vrouw van Lourdesziekenhuis zich in de minst kritieke fase, wat betreft het aantal coronapatiënten. Exacte cijfers worden er niet meer vrijgegeven.