Brouwerijstraat krijgt nieuwe waterleiding

03 september 2019

Een aannemer legt in opdracht van De Watergroep een nieuwe waterleiding aan in de Brouwerijstraat. Er is hierdoor via de Brouwerijstraat geen verkeer mogelijk van de Franklin Rooseveltlaan naar de Joannes Huyslaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog door. En omliggende handelaars blijven bereikbaar. De werken duren tot en met vrijdag 20 september. Er is tot dan een lokale omleiding. Wie daar lokaal naar de Joannes Huyslaan moet, blijft de Franklin Rooseveltlaan volgen tot aan de rechtstreekse aansluiting op de Huyslaan.