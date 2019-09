Briek Schotte krijgt zilveren herdenkingsmunt Joyce Mesdag

05 september 2019

17u00 0 Waregem De Koninklijke Munt van België heeft in het stadshuis van Waregem een herdenkingsmunt voorgesteld ter ere van de 100ste geboortedag van wijlen Albéric ‘Briek’ Schotte. Het gaat om een zilveren munt van 10 euro.

Het allereerste geslagen exemplaar van de Briek Schotte-munt werd overhandigd aan Johan Schotte, de zoon van de legendarische ‘Flandrien’. “Ik ben erg trots op mijn vader en op zijn prachtige carrière”, zegt Johan Schotte. “Het doet me enorm veel plezier dat de Koninklijke Munt van België hem nog onsterfelijker maakt dan hij al is, met deze prachtige munt.”

Ereburger

Op 7 september 1919 zag Albéric ‘Briek’ Schotte het levenslicht in Kanegem. Hij bouwde een succesvolle wielercarrière uit en was daarna nog 30 jaar actief als ploegleider. Vooral zijn twee zeges in de Ronde van Vlaanderen en evenveel wereldtitels leverden hem de bijnamen IJzeren Briek en de Laatste Flandrien op. Zijn laatste rustplaats vond hij in Waregem, de stad waar hij ook ereburger is sinds 1987 en waar zijn geboortedag extra glans krijgt. De wielrenner woonde jarenlang in deelgemeente Desselgem. In 2010 was Desselgem ‘dorp van de Ronde’ tijdens Vlaanderens Mooiste.

Collector’s item

Van de zilveren munt worden er wereldwijd maximum 3.000 stuks gemaakt, waardoor het een echt collector’s item is voor wielerfans en munt- en zilververzamelaars. De munt is bovendien een geldig betaalmiddel, al komt ze niet in circulatie. Liefhebbers kunnen deze bestellen op www.herdenkingsmunten.be. “De naam Flandrien zal voor altijd vereenzelvigd worden met Briek Schotte”, zegt muntmeester Ingrid Van Herzele. “Briek is een echt Belgisch sporticoon, en ik ben er fier op dat we hem met dit prachtige herdenkingsstuk waardig kunnen herdenken op deze dag.” Waregem eert zijn ereburger echter nog meer dan met een munt alleen. Op www.waregem.be/100jaarBriek vind je het volledige programma voor de komende weken.