Brandweer redt hondje uit woning waar keukenbrand ontstaat Alexander Haezebrouck

25 juli 2019

14u10 34 Waregem De brandweer kon vanmorgen een hondje uit een woning langs de Roestraat in Beveren-Leie redden waar brand was ontstaan in de keuken. De bewoonster was al onderweg naar het werk. De brandweermannen dienden het diertje meteen zuurstof toe. Het dier werd daarna afgevoerd naar de dierenarts.

Het was de buurvrouw die het vuur omstreeks 8 uur vanmorgen opmerkte. “Bij aankomst stond vooral de hele woning onder de rook”, vertelt brandweerofficier Freddy Devos van de hulpverleningszone Fluvia. “We hebben ons meteen bekommerd over de huisdieren. Het hondje vonden we in de sofa en hebben we meteen naar buiten gebracht en zuurstof toegediend. Het diertje is bij bewustzijn en schijnt redelijk te herstellen. Het vuur zelf is in de keuken ontstaan. De bewoonster moet het fornuis vergeten af te leggen zijn toen ze vertrok waardoor een pot op het vuur voor heel wat rook zorgde.”

Bewoonster Dorien Volcke werd opgebeld door haar buurvrouw en haastte zich meteen terug naar huis. “Ik kan enkel maar hopen dat alles goed komt met mijn hondje Tommy”, vertelt Dorien die erg onder de indruk is. “Mijn vogels zijn helaas gestorven in de rook.” Ook Doriens vriend Patrick Adams kwam ter plaatse om Dorien te steunen. “Ze heeft Tommy geadopteerd toen hij één jaar oud was van mensen die hem niet moesten hebben. Ondertussen heeft ze Tommy toch al zo’n vijf tot zes jaar en ze is er erg aan gehecht. Ook Tommy zelf knapte helemaal op sinds Dorien hem adopteerde.” De brandweer was lang bezig om het hondje zuurstof toe te dienen, ook de dierenarts kwam ter plaatse. “Hopelijk komt alles goed met Tommy”, zegt Patrick. “Hij zal bij de dierenarts in Sint-Baafs-Vijve vierentwintig uur in een zuurstofkamer liggen. Het is nog maar de vraag hoe goed hij er door komt. De dierenarts zei ons dat we niet te vroeg victorie mochten kraaien, Tommy kan ook heel zware hersenschade hebben opgelopen.” De woning langs de Roestraat in Beveren-Leie liep vooral zware rookschade in de keuken en in de woonkamer op.