Brandweer blust brandje… in eigen kazerne



Alexander Haezebrouck

16 augustus 2020

17u45 4 Waregem De brandweer van Waregem had zondagmiddag omstreeks 12.30 uur af te rekenen met een brandje in hun eigen kazerne in de Weversstraat. Het waren de buren die plots rook opmerkten en hen verwittigden.

Het vuur ontstond in een afgesloten lokaal waar enkele chemische producten worden bewaard. “Die moeten op een bepaald moment spontaan vuur gevat hebben”, klinkt het bij de brandweer. “Het vuur was uiteindelijk snel geblust. Er is enkel wat schade in het lokaal, maar dat valt best mee. Het gaat om chemische producten die er opgeslagen liggen die we vroeger gebruikten voor oefeningen.” Door de brand was de Weversstraat in Waregem een tijdlang afgesloten voor het verkeer.