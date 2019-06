Brandstichtster ’t Gaverke ontmaskerd:

vrouw woont in de buurt VHS

05 juni 2019

18u54 0 Waregem De politie heeft een 50-jarige vrouw opgepakt die bekend heeft dat ze in de voorbije weken een vijftal keer brand heeft gesticht - waaronder zelfs één keer in haar eigen woning - in de wijk ’t Gaverke in Waregem. Wat haar bezielde, is niet duidelijk.

De wijk ’t Gaverke werd in april opgeschrikt door een vijftal brandstichtingen. De schade viel telkens mee en er raakte ook niemand gewond. Maar een en ander veroorzaakte wel onrust in de buurt. Een brievenbus in de inkom van de brandweerkazerne werd in brand gestoken, er brandde afval en op een bepaald moment brandde ook een achtergelaten zetel. Op 25 april brak er ook brand uit aan de achterzijde van restaurant Ter Torre en van de aangrenzende bakkerij Loquet. Restaurantpersoneel bluste het vuur grotendeels, tot de brandweer er was. Die keer werd ter plaatse een vrouw uit de buurt opgemerkt bij wie er later plots ook een brandje was, op de zolder van haar woning. Op 23 mei werd de vrouw opgepakt. Ze gaf alle feiten toe. Over haar motief is evenwel nog geen duidelijkheid. Het gerecht heeft een psychiater aangesteld die haar moet onderzoeken.