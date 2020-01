Brandende sigaret eist leven van Annie (71) LSI

24 januari 2020

11u11

Bron: LSI 0 Waregem In de Waregemse deelgemeente Sint-Eloois-Vijve is donderdagavond bij een woningbrand een 71-jarige dame overleden. Annie Nagel stikte in haar zetel samen met haar hondje. Volgens de branddeskundige ligt een smeulende sigaret aan de oorzaak en stierf de vrouw door rookintoxicatie.

Iets over 17.30 uur liep de brandmelding uit de Spechtenstraat bij de brandweerzone Fluvia binnen. Buren hoorden bij hun thuiskomst het brandalarm in de woning van de alleenstaande vrouw. Ze merkten ook een brandgeur op. Nazicht leerde bovendien dat de ramen van de woning van de buurvrouw al zwartgeblakerd waren.

Bij aankomst op de woonwijk merkte de brandweer op dat het niet om een uitslaande brand ging. Omdat niemand open deed of reageerde, sloegen ze het glas van de voordeur stuk. In de woning troffen de hulpdiensten de levenloze Annie in de zetel bij haar hond aan. De woning had zich met rook gevuld maar de brand was door een gebrek aan zuurstof gesmoord. Een ambulance en mugteam snelden ook ter plaatse. Een lange reanimatie van ruim een uur op de oprit van de woning leverde uiteindelijk toch niets op. De bewoonster overleed ter plaatse.

Een deskundige onderzocht in opdracht van het Kortrijkse parket de oorzaak van de brand. Er kwam ook een wetsdokter ter plaatse om de precieze doodsoorzaak te bepalen. De doodlopende straat van de woonwijk bleef zo’n twee uur afgesloten. Volgens de vaststellingen ligt een smeulende sigaret in de zetel aan de oorzaak en stikte de vrouw in de rook die de smeulende brand veroorzaakte. In de buurt van de zetel stond alvast een asbak.

In oktober 2018 overleed nog maar Marcus Desloovere (72), de echtgenoot van het slachtoffer. Sindsdien woonde ze alleen in de huurwoning met haar hondje. Annie laat een dochter en een zoon en twee kleinkinderen achter.