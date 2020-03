Brand in optiekzaak blijkt beveiliging die per ongeluk afgaat VHS

30 maart 2020

12u32 4 Waregem De brandweer van de post Waregem rukte zondagnacht uit naar het centrum van Sint-Eloois-Vijve. Daar was brand gemeld in de optiekzaak Maes. Uiteindelijk bleek van brand geen sprake, wel van een efficiënt beveiligingssysteem dat onterecht in werking was getreden.

De oproep bij de hulpdiensten liep iets na 4 uur binnen via de alarmcentrale van een beveiligingsfirma. Ter plaatse merkten de blussers dat er veel rook was in de optiekzaak Maes, vlakbij de kerk in Sint-Eloois-Vijve. Van brand was evenwel geen sprake. De zaak is uitgerust met een afschrikkingsmiddel tegen inbrekers. Dat systeem werd om één of andere reden plots geactiveerd, zonder dat er een inbraak aan de gang was. De optiekzaak is momenteel gesloten omwille van de coronamaatregelen. Online bestellen, kan wel nog. Er wordt ook thuisgeleverd.