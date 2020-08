Brand in hangaar snel geblust Alexander Haezebrouck

26 augustus 2020

18u26 0 Waregem In een hangaar achter een woning langs de Gentse Heerweg in Waregem ontstond woensdagnamiddag plots brand. De eigenaar merkte het vuur op toen hij binnen ging in de hangaar en kon erger voorkomen.

De eigenaar die vroeger een bedrijf had in het verhuren van feestmateriaal, ging 15 uur binnen in de hangaar achter zijn woning. Hij merkte meteen op dat er vuur was ontstaan. Ze konden het vuur zelf snel blussen maar om helemaal zeker te zijn verwittigden ze toch de brandweer. De spuitgasten snelden ter plaatse en zorgden ervoor dat het vuur wel degelijk volledig gedoofd was. Wellicht ligt een elektrisch defect aan de oorzaak van de brand. De schade is erg beperkt gebleven, niemand raakte gewond.