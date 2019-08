Brand beschadigt opslagplaats jong koppel LSI

30 augustus 2019

14u22

Bron: LSI 0 Waregem Langs de Tapuitstraat in Sint-Eloois-Vijve (Waregem) heeft een brand vrijdagmiddag een opslagplaats naast de woning van een jong koppel flink beschadigd. Het koppel verhuisde slechts twee maanden geleden.

Rond 11u hoorde Giovanni Moerman (22) de bel en op de ramen kloppen. “Ik zat boven met de poes op het bed”, vertelt hij. “Ik liep naar beneden en zag dat er achteraan de woning voor een aanhangwagen een stapel houten platen in brand stond. In een mum van tijd sloeg het vuur over op de aanhangwagen, een stapel hout en de overkapping van de opslagplaats.” Giovanni verhuisde slechts twee maanden geleden met zijn vriendin Vanity Verbeke (20) naar hun eigen stekje. “We zijn nog volop aan het verbouwen en renoveren. Dit is een fikse tegenslag. In de opslagplaats stonden nog nieuwe meubelen en elektrische toestellen. Hopelijk bleven die wat gespaard. Ik heb in ieder geval al werkmateriaal gezien dat wél vernield is. Maar we mogen de moed niet laten zakken.” Een geëmotioneerd familielid moest met een ambulance even naar het ziekenhuis overgebracht worden.