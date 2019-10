Braderie en voetbalmatch in zelfde weekend: verkeerssituatie in werf Zuiderlaan wijzigt Peter Lanssens

02 oktober 2019

12u45 0 Waregem Er is komend weekend én braderie in het centrum van Waregem én voetbal met de wedstrijd van SV Zulte Waregem tegen Cercle Brugge in het Regenboogstadion. Hierdoor wijzigt de verkeerssituatie tijdelijk op de werf in de Zuiderlaan.

Want van zaterdag 5 oktober om 13 uur tot zondag 6 oktober om 19.30 uur vallen de omleidingen via de Stormestraat, Meersstraat en Kwaestraatje weg. Alle verkeer van en naar de Meersstraat verloopt die periode via de werfweg in de Zuiderlaan. Die werfweg is enkel bereikbaar vanaf de richting Jeugdcentrum of vanaf de Verbindingsweg. Tijdens de voetbalwedstrijd zelf is er nog een extra wijziging. Dan blijven de Zuiderlaan en Verbindingsweg uitzonderlijk open voor alle verkeer. De parking van Waregem Expo en het Regenboogstadion zijn altijd bereikbaar vanaf de Verbindingsweg. Vanaf zondag 6 oktober om 19.30 uur worden de gewone omleidingen en bereikbaarheden weer geldig.