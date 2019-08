Bovenverdieping woning onbewoonbaar na matrasbrand LSI

17 augustus 2019

14u04

Bron: LSI 0 Waregem Op de Krakeelhoek in Waregem is zaterdagmiddag de bovenverdieping van een koppelwoning zwaar beschadigd door een brand. Een matras vatte er om een nog onduidelijke reden vuur.

Buren merkten rond het middaguur op dat er zwarte rook uit de woning kwam en verwittigden de hulpdiensten. De brandweer van de zone Fluvia had het vuur snel onder controle en probeerde zo weinig mogelijk bluswater te gebruiken om de schade te beperken. Op de bovenverdieping bleek een matras vuur te hebben gevat. Bewoner Sven Beerlaen (38) was op het ogenblik van de brand niet thuis. De alleenstaande dertiger was al enkele dagen met zijn motor op verlengd weekenduitstap vertrokken. Jaarlijks zorgt hij mee voor de organisatie van het net voorbije Mirakeltreffen in Nieuwenhove, een organisatie van de Waregemse Motorvrienden. Hij kreeg het nieuws van de brand in zijn woning vrij snel te horen op zijn reisbestemming.