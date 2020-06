Bouwwerven moeten opgepompt water gratis ter beschikking stellen Pieterjan Neirynck

29 juni 2020

13u08 1 Waregem Water is meer dan ooit een schaars goed. Waregem neemt daarom verschillende maatregelen om verstandig om te gaan met water. Alle bouwwerven in de stad moeten opgepompt grondwater voortaan gratis ter beschikking stellen. En de stadsdiensten gebruiken sinds begin juni gezuiverd afvalwater van Aquafin om openbaar groen te besproeien.

Tijdens de gemeenteraad van begin juli hield oppositiepartij Groen een pleidooi over grondwater. Aanleiding was een filmpje op Facebook waarin te zien is hoe opgepompt grondwater op een bouwwerf in de Holstraat rechtstreeks naar de riolering loopt. “Heel wat inwoners ergeren zich aan het feit dat de grondbemaling van duizenden liters grondwater zomaar verloren gaat bij de vele bouwwerven die onze stad rijk is, terwijl de natuur snakt naar water”, zei gemeenteraadslid Hilde Malfait. Haar voorstel bestond erin aannemers te verplichten om een vat te voorzien, waar particulieren en landbouwers water kunnen aftappen.

Waterfront

De meerderheid neemt dat idee nu ter harte. “Elke bouwwerf waar er grondwater opgepompt wordt, moet beschikken over een buffervat van minstens 1.000 liter. Dit vat moet een kraantje hebben dat vrij beschikbaar is voor iedereen om water af te tappen”, kondigt schepen van Waterbeheersing, Natuur en Klimaat Maria Polfliet (CD&V) aan. “Het is uiteraard geen drinkbaar water, maar iedereen kan het gebruiken om bijvoorbeeld de eigen bloemen en struiken water te geven.” Bij zo’n systeem vult het buffervat zich na het aftappen automatisch weer met nieuw opgepompt water.

Door het opgepompte grondwater te lozen, houden we het waterniveau van de vijvers op peil. Roel Bonte (ION)

De bevoegde schepen gaf tijdens de gemeenteraad ook het goede voorbeeld van projectontwikkelaars ION, Steenoven en Alheembouw. Aan de Zuiderlaan laten zij tegen de zomer van 2022 twee hoge woontorens van maar liefst 45 meter hoog verrijzen. “Op de Waterfrontsite vloeit het grondwater dat opgepompt wordt al sinds oktober vorig jaar in de nabijgelegen stadionvijvers”, legt Roel Bonte van ION uit. “Dat is niet enkel bevorderlijk voor de fauna en flora die erin leven, maar het is ook goed nieuws voor de vissers van ‘De Gouden Karper’. De hengelsportvereniging kan in alle rust hun favoriete hobby blijven uitoefenen.”

Aquafin

Tot slot levert de stad zelf inspanningen om bloemen en planten langs de openbare weg op een duurzame manier water te geven. Waregem sloot een overeenkomst met Aquafin om gezuiverd afvalwater op te halen aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Slekkeput. “Sinds een kleine maand maakt de groendienst hier al dankbaar gebruik van. Dagelijks vullen zij tal van vaten om het openbaar groen in de stad van water te voorzien”, besluit schepen Polfliet.