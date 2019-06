Bouw mee aan Waregem van de toekomst Peter Lanssens

11 juni 2019

15u23 2 Waregem Hét familie-uitje tijdens de Waregem Koerse Feesten blijft De Kleinste Steeple, dit jaar op zaterdag 24 augustus. Speciaal deze keer is dat kinderen tijdens het internationaal straat- en circustheaterfestival meebouwen aan de stad van de toekomst, met honderden kartonnen dozen.

In het Waregem van de toekomst staan groei, een simpele glimlach en duurzaamheid centraal. De bedoeling is om samen met verenigingen, vrijwilligers, medewerkers en artiesten van de stad van de toekomst een succes te maken. Wie als vereniging, school, (vriend)clubje enzovoort kinderen graag op sleeptouw wil nemen tijdens de Kleinste Steeple onder impuls van CC De Schakel, stuurt uiterlijk tegen woensdag 12 juni een mail naar joost@ccdeschakel.be. Waarna een uitnodiging volgt voor een van de infosessies op maandag 17 juni. Zo krijg je zeker een plaats in het park Casier tijdens De Kleinste Steeple.