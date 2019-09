Boulezlaan deels dicht: werken voor nieuwe waterleiding Peter Lanssens

25 september 2019

De Boulezlaan achter het treinstation in Waregem is tot 8 november deels dicht. Een aannemer legt er in opdracht van De Watergroep een nieuwe waterleiding aan, op een strook tussen de August Craslaan en de Roger Vansteenbruggestraat. Er is hierdoor zolang de werken duren geen verkeer mogelijk in de Boulezlaan, in de richting van de Roger Vansteenbruggestraat. Lokaal omrijden kan wel altijd via de Roger Vansteenbruggestraat, de Noorderlaan (R35) en de Vijfseweg. Voetgangers en fietsers hebben altijd doorgang in de werfzone.