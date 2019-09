Botsing tussen drie auto’s, geen gewonden AHK

23 september 2019

Op de Kortrijkseweg in Desselgem kwam het maandagmorgen omstreeks 11 uur tot een botsing tussen drie auto’s. Even werd gevreesd dat één auto vuur zou vatten omdat er rook te zien was. Dat bleek afkomstig te zijn van de lekkende koelvloeistof die wat stoom gaf. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Het verkeer kon een tijdlang maar moeilijk passeren ter hoogte van het ongeval in de Kortrijkseweg.