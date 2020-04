Bordercollie Vero weer thuis van dierenkliniek na zware vergiftiging Christophe Maertens

10 april 2020

17u23 5 Waregem Vero, de 8-jarige bordercollie die vorig weekend bijna het leven liet na een vergiftiging, is weer thuis. Baasje Yentl Landsheere mocht de viervoeter gaan ophalen in de dierenkliniek. “Ze is dolblij dat ze weer thuis is.”

Vorig weekend raakte de viervoeter van Yentl Landsheere uit Waregem zwaar vergiftigd na iets te hebben gegeten aan de Krakeelhoek. Het dier werd in kritieke toestand opgenomen in de dierenkliniek in Merelbeke, waar het er aanvankelijk niet goed uitzag. Maandagmorgen kreeg haar baasje echter een telefoontje dat Vero aan de beterhand was en goed at en dronk. Na een weekje in de kliniek mocht Yentl de hond vrijdag ophalen. “Vero moet nu nog medicijnen nemen en binnen twee weken nog eens op controle bij de dierenarts”, zegt zijn baasje. “Ze is blij dat ze terug thuis is, maar ik ook. Gelukkig liep het allemaal goed af.”