Bordercollie Vero aan de betere hand: “Ze eet en drink goed.” Christophe Maertens

06 april 2020

10u18 0 Waregem Vero, de bordercollie die met een zware vergiftiging werd opgenomen in de dierenkliniek in Merelbeke, is aan de betere hand. “Eind deze week mag ik ze normaal gezien gaan ophalen”, aldus haar baasje.

De bordercollie belandde afgelopen weekend in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat het dier gif at. Het beestje liep de vergiftiging op een akker aan de Krakeelhoek in Waregem. Baasje Yentl Landsheere had Vero meegenomen bij het boodschappen doen voor zijn oma.

Maandagmorgen kreeg Yentl een telefoontje met goed nieuws. “Vero stelt het enorm goed, ze eet goed, ze drinkt goed, ze kijkt al rond haar” zegt Yentl. “Ze is al eens buiten geweest, maar nog geen kracht om te lopen door de medicatie. Vanaf nu gaat de dierenarts die afbouwen. Normaal mag ik ze eind deze week gaan ophalen. Haar overlevingskansen staan nu op 95 procent, terwijl ze dit weekend nog kritiek was. Een pak van mijn hart.” Baasje Yentl is heel blij met de vele steunberichten die hij kreeg.