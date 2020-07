Borden wijzen op mondmaskerplicht in Waregem Peter Lanssens

29 juli 2020

15u24 0 Waregem Het is in Waregem binnen de ring (R35) verplicht om een mondmasker te dragen, voor iedereen die zich op het openbaar domein bevindt. Om mensen daarop te wijzen, komen er deze week 49 borden aan de rand van de ring. Ze komen aan elke toegang naar het centrum, vanaf de R35.

Buiten de ring en in alle deelgemeenten is het enkel verplicht een mondmasker bij zich te hebben en naar eigen goeddunken te dragen, op ‘drukke plaatsen’. Verder blijven andere lopende verplichtingen – bijvoorbeeld op het openbaar vervoer en op evenementen en in horecazaken en openbare gebouwen – uiteraard gelden. Wie meer info over mondmaskers en de registratieplicht de horeca in Groot-Waregem wil: klik hier.