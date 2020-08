Bokskampioen Islam Teffahi opent boksclub in voormalige kruidenierswinkel: “Jong en oud is hier welkom” Pieterjan Neirynck

05 augustus 2020

12u03 30 Waregem Sinds kort heeft de voormalige kruidenierswinkel in de Liebaardstraat in Desselgem een nieuwe bestemming. De winkelrekken hebben plaatsgemaakt voor boksballen en trainingsmateriaal, want ex-wereldkampioen in ‘WBC Francophone’ Islam Teffahi (37) is er onlangs gestart met bokslessen.

In 2013 sloten Koen Lambrecht en Sophie Vanhouwaert de deuren van hun gelijknamige zelfbedieningszaak Lambrecht-Vanhouwaert definitief. De concurrentie van de twee supermarkten in de Waregemse deelgemeente en de steeds strengere controles waren de aanleiding voor die beslissing. Sindsdien stond het winkelpand leeg, maar nu neemt er zowaar een boksclub zijn intrek. Initiatiefnemer en trainer Islam Teffahi is geen onbekende in de bokswereld. De Zultenaar van Tunesische afkomst won drie keer goud op de WBC Francophone in het middengewicht. “Je moet het zien als een soort wereldkampioenschap tussen 38 landen waar er voornamelijk Frans gesproken wordt”, legt hij uit.

Samen met zijn echtgenote Laura Wieleman (25) wil Islam een gedegen boksvereniging uitbouwen. “De dichtstbijzijnde boksclubs in de streek bevinden zich in Zwevegem en Harelbeke. Door het verdwijnen van de club in Zulte zagen wij mogelijkheden om hier een eigen werking op te starten. Intussen hebben er zich al een dertigtal leden aangemeld”, zegt Laura. Normaal staat zij in voor de administratie van de club, maar door ziekte kan dat nu even niet. Het koppel runt de T-Boxing Academy overigens in hun vrije tijd, want zowel Laura als Islam hebben nog een voltijdse job naast hun boksactiviteiten.

Recreatieve club

Leden kunnen elke maandag-, woensdag- en vrijdagavond van 18 tot 20 uur les volgen bij Islam. Ook op zaterdagvoormiddag kan dat, van 10 tot 12 uur. Een proefles kost 12 euro, een maandabonnement 30 euro en een jaarabonnement 300 euro. “Iedereen kan het in principe leren”, stelt Islam. “Jong, oud, sportief of niet zo sportief. We zien onze club in eerste instantie als een recreatieve vereniging, maar wie hier echt progressie wil maken, is uiteraard ook welkom”, gaat hij verder. “In normale tijden kunnen er per les twintig leerlingen langskomen. Door de coronamaatregelen is dat aantal beperkt tot tien. Op voorhand reserveren is verplicht”, pikt Laura in.