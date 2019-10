Boete voor klappen na WK-match LSI

21 oktober 2019

14u04

Bron: LSI 0 Waregem Een 20-jarige jongeman uit Waregem moet een boete van 400 euro en een schadevergoeding van 1.275 euro betalen voor een vechtpartij na een WK-match van de Rode Duivels. Hij kreeg van de rechter in Kortrijk ook een voorwaardelijke celstraf van vier maanden.

Voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Panama op 18 juni 2018 was Dylan V. naar Expo in Waregem afgezakt. Onder invloed van teveel alcohol kreeg hij het aan de stok met een andere supporter en deelde hij een vuistslag uit. Ook de zus van het slachtoffer en haar vrienden deelden in de brokken maar daarvoor sprak de rechter V. vrij. Dylan V. bekende de slag maar gaf mee dat er ook nog anderen bij de schermutseling betrokken waren.