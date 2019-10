Boete voor automobilist voor potje worstelen op Expresweg LSI

07 oktober 2019

12u50

Bron: LSI 0 Waregem Een 44-jarige automobilist uit Anzegem moet een boete van 600 euro betalen voor verkeersagressie. Dat besliste de correctionele rechtbank in Kortrijk. De celstraf van drie maanden die hij opliep, is voorwaardelijk.

Op 2 december 2018 moest Wouter C. langs de Expresweg in Waregem vol in de remmen gaan toen een andere automobilist voor zijn neus invoegde. Een manoeuvre dat C. niet zomaar wou laten voorbijgaan. Hij haalde zijn voorligger in, hield daarna halt en stapte uit. Ook de andere automobilist verliet zijn auto. Wat volgde was een vecht- en worstelpartij op de openbare weg. “Er waren wederzijdse slagen. Ik verdedigde mezelf”, aldus C. “Wat had je gedacht dat er zou gebeuren eens je uit je bestelwagen stapte?”, vroeg de openbare aanklager zich af. De rechter vond ook niet dat er sprake was van wettige zelfverdediging.