Boete en rijverbod voor te snelle bankdirecteur LSI

14 juni 2019

12u16

Bron: LSI 0 Waregem De directeur van een bank in Waregem zal zijn Porsche 911 Targa 21 dagen langs de kant moeten laten staan.

De politierechter in Kortrijk sprak vrijdag dat rijverbod uit omdat Dominique L. op 29 juni 2018 langs de Wortegemstraat in Waregem met zijn snelle wagen aan 107 km/u geflitst kon worden. Op die plek is slechts 50 km/u toegelaten. Volgens zijn advocate was hij zelf geschrokken dat hij zo snel reed. Bovenop het rijverbod sprak de politierechter ook een boete van 480 euro uit.