Boete en rijverbod voor Porscherijder, die vriend in zijn plaats naar rechtbank stuurt LSI

31 januari 2020

11u35

Bron: LSI 0 Waregem Een Porscherijder is vrijdag door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een boete van 800 euro en een rijverbod van 15 dagen.

Langs de Wortegemseweg in Waregem kon de auto van C.B. geflitst worden aan 97 kilometer per uur terwijl op die plek slechts 50 kilometer per uur is toegelaten. Niet C.B. daagde voor de politierechtbank op, maar een vriend. “Omdat hij niet achter het stuur zat”, legde zijn advocaat uit. “Hij had na een uitje te veel gedronken en liet die vriend rijden.” De politierechter geloofde het verhaal niet zomaar, vooral niet omdat C.B. al vier keer eerder door de politierechtbank al was veroordeeld. De vriend kon maar aarzelend antwoorden op vragen van de politierechter waar ze precies vandaan kwamen en hoe goed hij C.B. kende. Genoeg voor de politierechter om het verhaal van tafel te vegen en C.B. toch te veroordelen. Langs de Wortegemseweg wordt vaak te snel gereden. Reden waarom er trajectcontrole voorzien zal worden.